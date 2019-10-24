Полиция задержала в Киеве группу клофелинщиц: видео и фото

Полицейские задержали в Киеве трех женщин, которые якобы подсыпали мужчине неизвестное вещество и, воспользовавшись его беспомощным состоянием, забрали у пострадавшего мобильный телефон и банковские карточки, с которых впоследствии сняли деньги. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Потерпевший мужчина обратился к полицейским на Вокзальной площади, заявив, что у него отобрали телефон и деньги. Он рассказал, что накануне познакомился с тремя женщинами, с которыми решил провести время в кафе, а потом он ничего не помнит.

Полицейские предположили, что ему подмешали неизвестное вещество, поэтому он начал терять сознание.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемых, у которых были найдены вещи потерпевшего и бутылка с неизвестным веществом. По информации пресс-службы, женщины успели снять с карточки мужчины 900 гривень.

Также были просмотрены записи с камер наблюдения, установленных в кафе, которые запечатлели указанных женщин рядом с потерпевшим.

Ими оказались жительницы Киева и Винницкой области, двое из них – ранее судимы за кражи.