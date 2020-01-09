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Олимпиада-2020. Лицензии могут получить 19 спортсменов из Одессы

Олимпиада-2020. Лицензии могут получить 19 спортсменов из Одессы - Фото
Фото: noc-odessa.org.ua
09.01.2020, 10:42

Именные лицензии завоевали мастер стендовой стрельбы Ирина Маловичко и тяжелоатлетка Анастасия Лысенко

19 спортсменов и спортсменок из Одесской области, которые представляют 12 видов спорта, претендуют на участие в Летних Олимпийских играх 2020 года, которые пройдут в Токио. Об этом сообщили в пресс-службе НОК в Одесской области.

Именные лицензии завоевали мастер стендовой стрельбы Ирина Маловичко и тяжелоатлетка Анастасия Лысенко.

Высокие шансы на участие в играх есть у каратистки Анжелики Терлюги, которая занимает первое место в олимпийском рейтинге среди спортсменок категории до 55 кг, уточнили в Думской.

Стать участником Летних Олимпийских игр может Николай Мильчев - чемпион по стендовой стрельбе Олимпиады 2000 года в Сиднее. Спортсмену 52 года и в случае получения лицензии он станет участником уже пятых игр.

В 2016 году он занял 4 место на олимпийских соревнованиях в Рио-де-Жанейро.  

Шанс получить лицензию имеют Анита Серегина и Анастасия Степашко (карате), Анастасия Тодорова и Юлия Колесник (гребля), Анна Ильина (пулевая стрельба), Василий Михайлов (вольная борьба), Владлен Козлюк и Николай Крисов (греко-римская борьба «до 97 кг»), Цотне Рогава (бокс), Андрей Ягодка и Елена Кравацкая (фехтование), Александр Гордиенко (дзюдо), Даяна Ястремская (теннис), Роман Кокошко (легкая атлетика), пловцы Вадим Науменко, Юрий Косян, Анастасия Хомина и Денис Носков (баскетбол 3х3).

  • 9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение на четыре года лишить Россию права участвовать в крупных международных соревнованиях, включая Олимпиады и чемпионаты мира.

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