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Цена победы. Сколько получат украинцы за медаль на Олимпиаде-2020

Цена победы. Сколько получат украинцы за медаль на Олимпиаде-2020 - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.сom
26.12.2019, 11:05

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года

Замминистра культуры, молодежи и спорта Владимир Шумилин сообщил в комментарии XSport, что украинские спортсмены за медаль на Олимпийский играх в Токио получат столько же, сколько получали их коллеги на Олимпиаде-2016 в Рио.

"Я сторонник не менять правила. Нужно завершить цикл, а затем уже думать, что менять. Нет, они не увеличиваются и не уменьшаются", - сказал он.

На трех предыдущих Олимпиадах расценки были такие: золото – $125 000, серебро – $80 000, бронза – $55 000.

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золото медаль Олимпиада токио-2020 Владимир Шумилин премиальные
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