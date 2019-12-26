Цена победы. Сколько получат украинцы за медаль на Олимпиаде-2020

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Замминистра культуры, молодежи и спорта Владимир Шумилин сообщил в комментарии XSport, что украинские спортсмены за медаль на Олимпийский играх в Токио получат столько же, сколько получали их коллеги на Олимпиаде-2016 в Рио.

"Я сторонник не менять правила. Нужно завершить цикл, а затем уже думать, что менять. Нет, они не увеличиваются и не уменьшаются", - сказал он.

На трех предыдущих Олимпиадах расценки были такие: золото – $125 000, серебро – $80 000, бронза – $55 000.

Ранее судья Украинской Премьер-лиги назвал зарплаты рефери и футболистов.

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