Осторожнее на лыжах. ГСЧС предупредила о значительной опасности лавин в Карпатах – карта

В Карпатах объявлена значительная снеголавинная опасность. Об этом сообщается на сайте Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

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Как сообщается, снеголавинная опасность будет сохраняться:

- 2-3 января на высокогорье Закарпатской области и в горах Львовской области;

- 2-4 января в горах Ивано-Франковской области.

Во всех этих местах объявлен третий уровень опасности (всего их пять). Он означает значительную опасность схождения лавин.

В марте 2021-го в Карпатах в нацпарке Синевир сошла лавина. Смотрите фото происшествия.

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Марк Сировой

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