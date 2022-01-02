Осторожнее на лыжах. ГСЧС предупредила о значительной опасности лавин в Карпатах – карта
02.01.2022, 12:31
Карпаты в снегу (источник - facebook.com_lavyny.official)
В Карпатах объявлена значительная снеголавинная опасность. Об этом сообщается на сайте Госслужбы чрезвычайных ситуаций.
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Как сообщается, снеголавинная опасность будет сохраняться:
- 2-3 января на высокогорье Закарпатской области и в горах Львовской области;
- 2-4 января в горах Ивано-Франковской области.
Во всех этих местах объявлен третий уровень опасности (всего их пять). Он означает значительную опасность схождения лавин.
- В марте 2021-го в Карпатах в нацпарке Синевир сошла лавина. Смотрите фото происшествия.
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