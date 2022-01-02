UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Осторожнее на лыжах. ГСЧС предупредила о значительной опасности лавин в Карпатах – карта

Цей матеріал також доступний українською
02.01.2022, 12:31
Осторожнее на лыжах. ГСЧС предупредила о значительной опасности лавин в Карпатах – карта - Фото
Карпаты в снегу (источник - facebook.com_lavyny.official)

В Карпатах объявлена значительная снеголавинная опасность. Об этом сообщается на сайте Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как сообщается, снеголавинная опасность будет сохраняться:

- 2-3 января на высокогорье Закарпатской области и в горах Львовской области;

- 2-4 января в горах Ивано-Франковской области.

Во всех этих местах объявлен третий уровень опасности (всего их пять). Он означает значительную опасность схождения лавин.

Осторожнее на лыжах. ГСЧС предупредила о значительной опасности лавин в Карпатах – карта

Смотрите также: Лавина в Южной Осетии накрыла российский пост, двое военнослужащих РФ погибли – видео

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ГСЧС спасатели Карпаты закарпатская область львовская область Ивано-Франковская область лавина
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 