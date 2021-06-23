Отравление в Харькове. Число госпитализированных выросло, у них обнаружили сальмонеллу

У 42 пострадавших от массового отравления в ресторанах Харькова нашли бактерии из рода сальмонелл. Об этом вчера, 22 июня, заявила заведующая отдела эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний областного центра контроля заболеваний Татьяна Карлова, сообщает Суспільне.

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По словам Карловой, заболевшие продолжают обращаться в больницы. На вчера было зарегистрировано 87 отравившихся, из них 19 детей. 83 пациента находились на стационарном лечении, четверо на амбулаторном.

"На данный час уже 42 заболевших, у которых выявлена культура рода сальмонелла", – сказала Карлова, добавив, что исследования продолжаются, чтобы установить окончательный диагноз.

Сальмонелла найдена также у работника одного из ресторанов, где произошло отравление. У шестерых сотрудников выявили стафилококк, с которым нельзя приступать к работе.

По словам Карловой, на кухне, где готовилась еда для ресторанов, наблюдается антисанитария. Сальмонелла выявлена на одной из разделочных досок и в роллах.

17 июня 2021 года в Харькове произошло массовое отравление. Сообщалось о 25 госпитализированных.

На следующий день стало известно, что госпитализированы более 50 человек, а отравление произошло в ресторанах "Мафия" и "Якитория".

Денис Юдин

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