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После массового отравления в Харькове в больницы попали более 50 человек

18.06.2021, 14:42
После массового отравления в Харькове в больницы попали более 50 человек - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Число пострадавших от массового отравления в Харькове выросло до 54, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

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По словам заместительницы мэра Харькова Светланы Горбуновой-Рубан, 38 взрослых лечатся в городской больнице №31, 16 детей – в детской больнице №19. Всем поставлен диагноз "энтероколит".

Пациенты находятся в состоянии средней тяжести.

Пресс-служба Нацполиции Харькова сообщила, что массовое отравление произошло в двух заведениях, расположенных на улице Квитки-Основьяненко. В мэрии сообщили, что речь идет о ресторанах "Мафия" и "Якитория".

Рестораны прекратили работу до окончания проверки, которую ведет Госпродпотребслужба.

Полиция открыла уголовное дело по статье о нарушении санитарных правил и норм предотвращения инфекционных болезней и массовых отравлений. Максимальное наказание по этой статье – три года лишения свободы.

Денис Юдин
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