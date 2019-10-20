Перекрывали трассу. Учителя требовали выплат зарплат - видео

Фото: zt.npu.gov.ua

В Житомирской области 19 октября около 100 учителей школ Лугинского района провели акцию протеста с требованием выплаты зарплаты, ограничив движение транспорта на трассе Киев-Ковель. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

"Около 100 участников акции протеста, учителя учебных заведений Лугинского района, двигались по пешеходному переходу, привлекая таким образом внимание уполномоченных должностных лиц к проблеме с выплатой заработной платы", - отметили в пресс-службе.

По информации Житомир.info, причиной проведения акции стала невыплата педагогам зарплат и отпускных с июля 2019 года.

Фото: zhitomir.info

1 августа 2019 года на внеочередной сессии облсовета руководитель финансового департамента облгосадминистрации Леонид Минич заявил, что на зарплаты педагогов области не хватает почти 60 млн грн, половина из этих средств необходимы Житомиру.

В полиции уточнили, что акция длилась два часа, по состоянию на 12:00 движение транспорта на автодороге было полностью восстановлено.