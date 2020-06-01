Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Первый день лета. В высокогорье Карпат выпал снег – фото

Первый день лета. В высокогорье Карпат выпал снег – фото - Фото
Фото: pixabay.com
01.06.2020, 11:25

На горе Поп Иван Черногорский в Карпатах лежит снег. Видимость низкая – 50 метров

В высокогорье Карпат в первый день лета выпал снег. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

На горе Поп Иван Черногорский отмечается низкая видимость – до 50 метров. Дует Северно-Западный ветер со скоростью шесть метров в секунду. Температура воздуха – ноль градусов по Цельсию.

Также отмечается, что снег начал падать вчера, 31 мая, вместе с ухудшением погоды. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду.

  • Синоптики сообщают, что на севере и западе Украины лето начнется похолоданием, ожидается днем +9, +13 градусов.

Читайте также: Дожди и шквалы. В Укргидрометцентре сообщили, какой будет погода в июне

Фото - Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост/Facebook

Марк Сировой
Еще по теме
Напишите нам
Карпаты снег погода
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 