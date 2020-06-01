Первый день лета. В высокогорье Карпат выпал снег – фото

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В высокогорье Карпат в первый день лета выпал снег. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

На горе Поп Иван Черногорский отмечается низкая видимость – до 50 метров. Дует Северно-Западный ветер со скоростью шесть метров в секунду. Температура воздуха – ноль градусов по Цельсию.

Также отмечается, что снег начал падать вчера, 31 мая, вместе с ухудшением погоды. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду.

Синоптики сообщают , что на севере и западе Украины лето начнется похолоданием, ожидается днем +9, +13 градусов.

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Фото - Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост/Facebook