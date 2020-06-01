Дожди и +13 градусов. Синоптики рассказали, когда ждать потепления: погода

Сегодня, 1 июня, по всей территории страны пройдут дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
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По ее словам, на севере и западе лето начнется похолоданием, ожидается днем +9, +13 градусов.
Карта погоды на 1 июня (фото - meteo.gov.ua)
В центральных областях предполагается + 12, +18 градусов, теплее всего будет на юге и востоке +17, +22 градуса.
В Киеве 1 июня - периодические дожди, днем около + 12, + 14 градусов.
"Потепление постепенное начнется со среды", - уточнила Диденко.
По ее словам, психологическая отметка +20 градусов и выше ожидается в Украине 6, 7, 8, 9 июня.
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