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Дожди и +13 градусов. Синоптики рассказали, когда ждать потепления: погода

Дожди и +13 градусов. Синоптики рассказали, когда ждать потепления: погода - Фото
Дождь в Киеве 30 мая (фото - LIGA.net)
01.06.2020, 09:57

По прогнозам Укргидрометцентра, потепление начнется с 3 июня

Сегодня, 1 июня, по всей территории страны пройдут дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, на севере и западе лето начнется похолоданием, ожидается днем +9, +13 градусов.

Карта погоды на 1 июня

Карта погоды на 1 июня (фото - meteo.gov.ua)

В центральных областях предполагается + 12, +18 градусов, теплее всего будет на юге и востоке +17, +22 градуса.

В Киеве 1 июня - периодические дожди, днем ​​около + 12, + 14 градусов.

"Потепление постепенное начнется со среды", - уточнила Диденко.

По ее словам, психологическая отметка +20 градусов и выше ожидается в Украине 6, 7, 8, 9 июня.

  • 30 мая из-за сильного дождя в Киеве возникли локальные подтопления на Броварском проспекте и на улице Пестеля.

Читайте также: Дожди и шквалы. В Укргидрометцентре сообщили, какой будет погода в июне

Арина Толина
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