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Почти 90 преступлений. В Черновцах двух пенсионеров подозревают в педофилии – видео

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05.10.2021, 18:41
Почти 90 преступлений. В Черновцах двух пенсионеров подозревают в педофилии – видео - Фото
Полиция Черновцов задержала пенсионеров, которых подозревают в педофилии (Фото: скриншот из видео Нацполиции)

В Черновцах двух пожилых мужчин подозревают в создании детской порнографии и изнасилованиях несовершеннолетних. Им инкриминируют почти 90 преступлений, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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В полицию с заявлением обратилась местная жительница еще в начале марта 2021 года. Она рассказала о распространении детской порнографии, об изнасиловании несовершеннолетней девушки и передала видеоматериалы.

Следствие установило двух подозреваемых: 74-летнего и 66-летнего жителей Черновцов. Во время слежки полицейские зафиксировали, как к одному из них в дом заходит девочка, которую ранее видели на видео с детской порнографией.

Во время обыска в компьютере подозреваемых нашли 54 гигабайта фото- и видеоматериалов, которые экспертиза признала порнографическими. Подозреваемых задержали.

По данным полиции, задержанные развращали несовершеннолетних с 2006 года. За это время на их квартиру в полицию жаловались девять раз, но все дела касались нарушения общественного порядка.

В полиции подчеркнули, что подозреваемые совершили почти 90 преступлений, которые связаны с педофилией. Из всех пострадавших в суде дают показания всего трое. Две девочки признали себя потерпевшими.

Одному из мужчин грозит до 15 лет лишения свободы, другому – пожизненное, говорится в сообщении ведомства. Подозреваемые свою вину не признают.

Читайте также: В США 300 священников подозреваются в педофилии

Елизавета Кумбер
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подозрение педофилия черновцы Национальная полиция регионы
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