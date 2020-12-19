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Под Херсоном дотла сгорела новогодняя елка, остался только каркас: видео

19.12.2020, 23:20
Под Херсоном дотла сгорела новогодняя елка, остался только каркас: видео - Фото
Каркас от сгоревшей елки (фото - hr.npu.gov.ua)

В ночь на 19 декабря в Херсонской области в поселке Чаплинка полностью сгорела новогодняя елка. По предварительной информации, умышленного поджога не было, сообщает пресс-служба местной Нацполиции.

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Информация о пожаре поступила от местных жителей около полуночи – огонь начал распространяться не снизу, а на уровне нескольких метров от земли. Очевидцы засняли инцидент на смартфон.

Внимание: видео содержит громкие звуки и ненормативную лексику.

В результате через несколько часов елка сгорела дотла, на ее месте остался лишь пустой каркас. В полиции допускают, что возгорание могло случиться вследствие замыкания контактов гирлянды. Итоговую версию озвучат сотрудники ГСНС после расследования.

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Дарья Мостовая
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