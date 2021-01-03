Под Хмельницком на территории женского монастыря произошел пожар: фото, видео

2 января в селе Черниевка Хмельницкой области произошел пожар – загорелось одно из зданий на территории женского монастыря святого Александра Невского, сообщает пресс-служба местной ГСЧС.

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По прибытию на место спасатели обнаружили, что огонь охватил только одну хозпостройку площадью 100 кв метров, но уже собирался перекинуться и на соседние строения, в том числе основные здания монастыря.

Пожар был ликвидирован меньше чем за час, его вероятной причиной стало нарушение правил эксплуатации печного оборудования. О несчастных случаях не сообщалось.

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Дарья Мостовая

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