Под Хмельницком на территории женского монастыря произошел пожар: фото, видео
03.01.2021, 11:15
Пожар на территории монастыря (фото - km.dsns.gov.ua)
2 января в селе Черниевка Хмельницкой области произошел пожар – загорелось одно из зданий на территории женского монастыря святого Александра Невского, сообщает пресс-служба местной ГСЧС.
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По прибытию на место спасатели обнаружили, что огонь охватил только одну хозпостройку площадью 100 кв метров, но уже собирался перекинуться и на соседние строения, в том числе основные здания монастыря.
Пожар был ликвидирован меньше чем за час, его вероятной причиной стало нарушение правил эксплуатации печного оборудования. О несчастных случаях не сообщалось.
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