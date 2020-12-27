Погибших нет, но дом сгорел. Под Одессой из-за новогодней гирлянды произошел пожар: фото

В ночь на 27 декабря в селе Молодежное Одесской области случился пожар – причиной стало короткое замыкание электроповодки новогодней гирлянды, сообщает пресс-служба местного ГСЧС.

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Спасатели выехали на место сразу после поступления сигнала, но дом на 100 кв метров сгорел до основания – спасти удалось только хозяйственную постройку стоимостью около 100 000 грн, стоящую рядом.

Пожар был ликвидирован за полчаса, но огонь с самого начала охватил всю площадь здания, поэтому все выгорело дотла, говорится в сообщении. Погибших и пострадавших в результате происшествия не оказалось.

19 декабря под Херсоном дотла сгорела новогодняя елка, остался только каркас: видео.

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Дарья Мостовая

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