Погибших нет, но дом сгорел. Под Одессой из-за новогодней гирлянды произошел пожар: фото
27.12.2020, 13:40
Пожар в доме (фото - od.dsns.gov.ua)
В ночь на 27 декабря в селе Молодежное Одесской области случился пожар – причиной стало короткое замыкание электроповодки новогодней гирлянды, сообщает пресс-служба местного ГСЧС.
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Спасатели выехали на место сразу после поступления сигнала, но дом на 100 кв метров сгорел до основания – спасти удалось только хозяйственную постройку стоимостью около 100 000 грн, стоящую рядом.
Пожар был ликвидирован за полчаса, но огонь с самого начала охватил всю площадь здания, поэтому все выгорело дотла, говорится в сообщении. Погибших и пострадавших в результате происшествия не оказалось.
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