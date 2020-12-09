В Австралии нашли выживших после пожаров маленьких опоссумов – видео

На австралийском острове Кенгуру пожары уничтожили почти половину всех растущих там кустарников, лишив животных их среды обитания. Экологи опасались, что популяция карликовых опоссумов будет уничтожена, но недавно на острове все же обнаружили нескольких зверюшек, пишет BBC.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

В длину взрослые карликовые опоссумы составляют не более 31 см, из которых 18 см составляет только хвост. Австралийских представителей этого семейства сумчатых принято называть поссумами, в то время как их собратья из Южной Америки именуются опоссумами.

В ноябре 2020 года в Австралии зафиксировали самую жаркую ноябрьскую ночь.

Смотрите также: В Австралии горят леса. За этот год от огня погибла уже 61 000 коал: видео пожаров