В Австралии нашли выживших после пожаров маленьких опоссумов – видео

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На австралийском острове Кенгуру пожары уничтожили почти половину всех растущих там кустарников, лишив животных их среды обитания. Экологи опасались, что популяция карликовых опоссумов будет уничтожена, но недавно на острове все же обнаружили нескольких зверюшек, пишет BBC.

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В длину взрослые карликовые опоссумы составляют не более 31 см, из которых 18 см составляет только хвост. Австралийских представителей этого семейства сумчатых принято называть поссумами, в то время как их собратья из Южной Америки именуются опоссумами.

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Теги: пожар, видео, Австралия, опоссум
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