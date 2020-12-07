В Австралии горят леса. За этот год от огня погибла уже 61 000 коал: видео пожаров

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В Австралии снова начались лесные пожары – только с начала этого года от них пострадало почти 3 млрд животных, среди них жертвами огня стала примерно 61 000 коал, сообщает The Guardian.

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По словам исполнительного директора Всемирного фонда дикой природы Австралии, пожары стали "одним из самых страшных бедствий дикой природы в современной истории". Больше всего среди пострадавших от огня оказалось рептилий – пожары уничтожили около 2,5 млрд представителей хладнокровных.

В отчете фонда говорится, что даже если отдельным животным удалось спастись, их будущее все равно находится под угрозой из-за полученных травм, ожогов, стресса и недостатка еды. При этом, многие виды представителей фауны обитают только на этом континенте, что делает эти популяции особенно уязвимыми.

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Теги: пожар, животные, видео, Австралия, коала
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