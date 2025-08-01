Под Киевом масштабный пожар: Россия ударила по мебельному предприятию, фото

На месте работают 100 спасателей и более 30 единиц техники

Пожар на складах (Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk)

В ночь на 31 июля Россия атаковала Киевскую область дронами, в результате чего возник масштабный пожар. На месте работают 100 спасателей, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По данным председателя Киевской областной военной администрации Николая Калашника, враг ударил по Бориспольскому, Белоцерковскому, Фастовскому и Обуховскому районам. Работали противовоздушные силы, есть сбитые вражеские цели.

В Белоцерковском районе из-за обстрела случился пожар производственных помещений и частичное разрушение административного здания одного из мебельных предприятий. Сейчас все еще продолжается тушение масштабного пожара, привлечены 100 спасателей и 34 единицы пожарной техники.

Отмечается, что пострадавших нет, объекты критической инфраструктуры не пострадали.

В целом Россия запустила по Украине в ночь на 1 августа 72 дрона, сообщили в Воздушных силах. По состоянию на 09:00 силами ПВО сбиты или подавлены 44 вражеских БпЛА на севере, юге, востоке и в центре страны. Вместе с тем зафиксировано попадание 28 дронов в девяти локациях.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС