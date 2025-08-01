Під Києвом масштабна пожежа: Росія вдарила по меблевому підприємству, фото

На місці працюють 100 рятувальників та понад 30 одиниць техніки

Пожежа на складах (Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk)

У ніч проти 31 липня Росія атакувала Київську область дронами, внаслідок чого виникла масштабна пожежа. На місці працюють 100 рятувальників, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За даними голови Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника, ворог вдарив по Бориспільському, Білоцерківсткому, Фастівському та Обухівському районах. Працювали протиповітряні сили, є збиті ворожі цілі.

У Білоцерківському районі через обстріл сталася пожежа виробничих приміщень та часткове руйнування адміністративної будівлі одного з меблевих підприємств. Наразі все ще триває гасіння масштабної пожежі, залучені 100 рятувальників та 34 одиниці пожежної техніки.

Зазначається, що постраждалих немає, обʼєкти критичної інфраструктури не постраждали.

Загалом Росія запустила по Україні в ніч проти 1 серпня 72 дрони, повідомили в Повітряних силах. Станом на 09:00 силами ППО збито або подавлено 44 ворожі БпЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Разом з тим зафіксовано влучання 28 дронів у дев'яти локаціях.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС