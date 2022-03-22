Под Мариуполем оккупанты захватили эвакуационную колонну

Представители так называемой ДНР захватили эвакуационную колонну с работниками ГСЧС на согласованном маршруте возле Мангуша под Мариуполем, сообщила Ирина Верещук.

"Сегодня в коридоре, который мы попытались еще раз открыть, есть колонна автобусов, есть работники ГСЧС, которых захватили представители ДНР. Они стоят возле Мангуша, сейчас там остановились. Мы пытаемся их вытащить всеми силами.

Это обозначенный коридор, мы его согласовали, согласовали с Красным Крестом, и сейчас людей держат в заложниках. Говорят, что техника будет изъята, а людей возможно пустят, а, возможно, и нет".

Как сообщает Верещук, из Мариуполя хотят, но не могут уехать больше 100 тысяч человек:

"Коридора нет как такового. А те, что есть, только для легковых автомобилей и для тех, кто может идти пешком. Представьте, людям придется идти 10, 20 и более километров в пункт, где бы мы могли их посадить в автобус и отвезти в Запорожье более безопасно", – сказала она.

Она также рассказала, что до сих пор сложно оценить масштаб катастрофы в обстрелянном оккупантами драмтеатра в Мариуполе, поскольку спасатели не могут туда добраться из-за постоянных обстрелов.

Дмитрий Смирнов

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