Под Николаевом горел пассажирский поезд Интерсити Киев-Херсон. Обошлось без жертв

В ночь на 29 июля под Николаевом горел пассажирский поезд № 767 – Интерсити сообщением Киев-Херсон. Пожарники оперативно прибыли на место происшествия – обошлось без жертв и пострадавших, пишет пресс-служба местной ГСЧС.

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Возгорание произошло в заднем отсеке тягового тепловоза на площади в 6 кв.м. Чтобы избежать распространения огня, от тепловоза отцепили девять пассажирских вагонов, в которых находился 71 человек, в том числе 60 пассажиров.

Пожар удалось ликвидировать за полчаса, после чего поезд отправили на станцию Николаев, а позже – в конечный пункт Херсон.

10 июля 2021 года под Киевом сошел с рельс поезд – более 14 пассажирских рейсов были задержаны.

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Дарья Мостовая

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