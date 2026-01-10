Под Одессой Россия снова атаковала территорию порта – есть повреждения

Враг попал в резервуар на территории портового предприятия

Олег Кипер (Фото: t.me/odeskaODA)

Утром 10 января Россия нанесла удар по промышленной инфраструктуре в Одесском районе. Об этом сообщил председатель облнсной военной администрации Олег Кипер.

В результате вражеской атаки на территории портового предприятия поврежден пустой резервуар и загорелся утеплитель. Информация о погибших и пострадавших по состоянию на 11:30 не поступала, сообщил Кипер.

На месте атаки работают все соответствующие службы. Последствия пока уточняются.

Воздушная тревога несколько раз звучала в течение утра в Одессе и области, Воздушные силы предупреждали о приближении дронов.