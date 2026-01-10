Под Одессой Россия снова атаковала территорию порта – есть повреждения
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
Утром 10 января Россия нанесла удар по промышленной инфраструктуре в Одесском районе. Об этом сообщил председатель облнсной военной администрации Олег Кипер.
В результате вражеской атаки на территории портового предприятия поврежден пустой резервуар и загорелся утеплитель. Информация о погибших и пострадавших по состоянию на 11:30 не поступала, сообщил Кипер.
На месте атаки работают все соответствующие службы. Последствия пока уточняются.
Воздушная тревога несколько раз звучала в течение утра в Одессе и области, Воздушные силы предупреждали о приближении дронов.
- 9 января враг атаковал два судна под иностранными флагами возле портов "Черноморск" и "Одесса". Погиб один человек, есть раненые.
- 7 января Россия также ударила по портам в Одесской области, в результате чего один человек погиб.
