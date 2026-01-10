Під Одесою Росія знову атакувала територію порту – є пошкодження
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
Зранку 10 січня Росія завдала удару по промисловій інфраструктурі в Одеському районі. Про це повідомив голова облнсної військової адміністрації Олег Кіпер.
Внаслідок ворожої атаки на території портового підприємства пошкоджено порожній резервуар та загорівся утеплювач. Інформація про загиблих та постраждалих станом на 11:30 не надходила, повідомив Кіпер.
На місці атаки працюють усі відповідні служби. Наслідки наразі уточнюються.
Повітряна тривога кілька разів лунала впродовж ранку в Одесі та області, Повітряні сили попереджали про наближення дронів.
- 9 січня ворог атакував два судна під іноземними прапорами біля портів "Чорноморськ" та "Одеса". Загинула одни людина, є поранені.
- 7 січня Росія також вдарила по портах в Одеській області, внаслідок чого одна людина загинула.
