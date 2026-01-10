Під Одесою Росія знову атакувала територію порту – є пошкодження

Ворог влучив у резервувар на території портового підприємства

Олег Кіпер (Фото: t.me/odeskaODA)

Зранку 10 січня Росія завдала удару по промисловій інфраструктурі в Одеському районі. Про це повідомив голова облнсної військової адміністрації Олег Кіпер.

Внаслідок ворожої атаки на території портового підприємства пошкоджено порожній резервуар та загорівся утеплювач. Інформація про загиблих та постраждалих станом на 11:30 не надходила, повідомив Кіпер.

На місці атаки працюють усі відповідні служби. Наслідки наразі уточнюються.

Повітряна тривога кілька разів лунала впродовж ранку в Одесі та області, Повітряні сили попереджали про наближення дронів.