Под Одессой нашли старинную бутылку с жидкостью времен Османской империи - фото

Сам сосуд при раскопках остался неповрежденным, а происхождение жидкости пока неизвестно

В Одесской области в Белгород-Днестровском при раскопках возле Аккерманской крепости нашли древнюю стеклянную бутылку. Предполагается, что она может относиться к периоду Османской империи XVIII века. О находке сообщил одесский историк Андрей Красножон в Facebook.

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Сосуд, найденный при раскопках оказался неповрежденным, а внутри него была обнаружена жидкость прозрачного цвета. Как отмечает сам Красножон, дата изготовления бутылки - не позднее 1798 года, также возможно она была завезена с территории другого государства. Происхождение и состав жидкости пока установлены не были.

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Дарья Мостовая

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