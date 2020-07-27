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Под Одессой нашли старинную бутылку с жидкостью времен Османской империи - фото

27.07.2020, 14:19
Под Одессой нашли старинную бутылку с жидкостью времен Османской империи - фото - Фото
Аккерманская крепость (akkerman-fort.com)

Сам сосуд при раскопках остался неповрежденным, а происхождение жидкости пока неизвестно

В Одесской области в Белгород-Днестровском при раскопках возле Аккерманской крепости нашли древнюю стеклянную бутылку. Предполагается, что она может относиться к периоду Османской империи XVIII века. О находке сообщил одесский историк Андрей Красножон в Facebook.

Старинная бутылка (фото - личный Facebook Андрея Красножона)

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Сосуд, найденный при раскопках оказался неповрежденным, а внутри него была обнаружена жидкость прозрачного цвета. Как отмечает сам Красножон, дата изготовления бутылки - не позднее 1798 года, также возможно она была завезена с территории другого государства. Происхождение и состав жидкости пока установлены не были.

Нашли на раскопках под Одессой (фото - личный Facebook Андрея Красножона)

Дарья Мостовая
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