Пограничники "поймали" американца на каяке. Он случайно пришвартовался к берегу Одессы

Одесские пограничники задержали 63-летнего гражданина США, пришвартовавшегося к украинскому берегу на каяке. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

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Мужчина сообщил, что случайно доплыл по Дунаю в Украину.

63-летний калифорниец стартовал из Германии и планировал дойти до Черноморского побережья села Сфинту-Георге, рассказывают пограничники.

В пути он провел 57 дней, периодически пришвартовывался к берегу разных стран для пополнения запасов провизии.

Сотрудники ГПСУ оформили на мужчину протокол об админнарушении. Затем иностранца передадут в порядке реадмиссии румынской стороне.

Реадмиссия (от англ. to readmit – принимать назад) – это обоюдные закрепленные в международных соглашениях обязательства государств принять обратно собственных граждан, а также граждан третьих стран и лиц без гражданства, незаконно прибывших на территорию одного из государств, которые являются сторонами таких договоров или лиц, прибывших законно, но потерявших основания для легального пребывания.

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