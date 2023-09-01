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Прикордонники "зловили" американця на каяку. Він випадково пришвартувався до берега Одеси

Этот материал также доступен на русском
01.09.2023, 19:46
Прикордонники
Фото: ДПСУ

Одеські прикордонники затримали 63-річного громадянина США, який на каяку пришвартувався до українського берега. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Чоловік повідомив, що випадково доплив Дунаєм до України.

63-річний каліфорнієць стартував із Німеччини й планував дійти до Чорноморського узбережжя села Сфинту-Георге, розповідають прикордонники.

У дорозі він провів 57 днів, періодично пришвартовувався до берега в різних країнах для поповнення запасів провізії.

Співробітники ДПСУ оформили на чоловіка протокол про адмінпорушення. Згодом іноземця передадуть у порядку реадмісії румунській стороні.

Реадмісія (від англ. to readmit – приймати назад) – це взаємні закріплені в міжнародних угодах зобов'язання держав прийняти назад власних громадян, а також громадян третіх країн та осіб без громадянства, які незаконно прибули на територію однієї з держав, які є сторонами таких договорів, або осіб, які прибули законно, але втратили підстави для легального перебування.

Фото: ДПСУ

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Мілана Головань
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