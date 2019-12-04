Пожар в колледже Одессы. Список несовершеннолетних пострадавших

В Одессе произошел крупный пожар в колледже, в котором пострадали около 12 человек, в их числе несовершеннолетние и пожарные. Об этом сообщает Думская.
Пострадавшие несовершеннолетние, которые находятся в областной детской больнице на ул. Воробьева:
1. Чернявская Кристина Викторовна, 2002 год рождения;
2. Савельева Юлия Васильевна, 2002 г.р.;
3. Свердленко Софья Валерьевна, 2002 г.р.;
4. Куртеева Мария Игоревна, 2003 г.р.
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