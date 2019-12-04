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Пожар в колледже Одессы. Список несовершеннолетних пострадавших

Пожар в колледже Одессы. Список несовершеннолетних пострадавших - Фото
пожар в колледже Одессы фото гсчс
04.12.2019, 13:12

Ранее сообщалось об одном погибшем в пожаре

В Одессе произошел крупный пожар в колледже, в котором пострадали около 12 человек, в их числе несовершеннолетние и пожарные. Об этом сообщает Думская.

Пострадавшие несовершеннолетние, которые находятся в областной детской больнице на ул. Воробьева:

1. Чернявская Кристина Викторовна, 2002 год рождения;

2. Савельева Юлия Васильевна, 2002 г.р.;

3. Свердленко Софья Валерьевна, 2002 г.р.;

4. Куртеева Мария Игоревна, 2003 г.р.

  • Ранее сообщалось об одном погибшем в пожаре.
  • В Одессе горит памятник архитектуры - дом 1914 года постройки, в котором, в частности, размещается колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

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