Пожар в Одессе. Умерла одна из пострадавших: что о ней известно

Пожар в одесском вузе (Фото - Думская)

В Одессе в крупном пожаре погибла одна из пострадавших. Об этом сообщает Думская.

Погибшая — преподаватель колледжа 1976 года рождения. Она скончалась в ГКБ №1.

Горит памятник архитектуры - дом 1914 года постройки, в котором, в частности, размещается колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

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Пожар возник в 10:12 на третьем этаже, по состоянию на 12:10 огнем охвачено 2000 кв. м, эвакуация людей из здания завершена. Существует угроза обрушения конструкций и распространения огня.

Ранее сообщалось о 12 пострадавших, из них четверо спасателей.

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