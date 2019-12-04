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Пожар в Одессе. Умерла одна из пострадавших: что о ней известно

Пожар в Одессе. Умерла одна из пострадавших: что о ней известно - Фото
Пожар в одесском вузе (Фото - Думская)
04.12.2019, 12:51

Ранее сообщалось о 12 пострадавших в крупном пожаре в Одессе

В Одессе в крупном пожаре погибла одна из пострадавших. Об этом сообщает Думская

Погибшая — преподаватель колледжа 1976 года рождения. Она скончалась в ГКБ №1.

Горит памятник архитектуры - дом 1914 года постройки, в котором, в частности, размещается колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

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Пожар возник в 10:12 на третьем этаже, по состоянию на 12:10 огнем охвачено 2000 кв. м, эвакуация людей из здания завершена. Существует угроза обрушения конструкций и распространения огня. 

Ранее сообщалось о 12 пострадавших, из них четверо спасателей.

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