Пожар в колледже Одессы: что известно на данный момент - видео

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По данным СМИ, жертвами пожара стали два человека

дополнено обновлено

В результате пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса пострадали 13 человек, из них пятеро спасателей. Об этом сообщает пресс-служба областной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 12:10, площадь пожара увеличилась и ориентировочно составляет уже 2000 квадратных метров.

Фото: od.dsns.gov.ua

Работы по эвакуации людей завершены, эвакуировали 40 человек.  Продолжается ликвидация пожара.

По данным издания Думская, есть угроза обрушения крыши, с четвертого этажа выпрыгнули четыре человека, позже стало известно, что одна из пострадавших умерла. Погибшая - преподаватель колледжа 1976 года рождения. Она скончалась в ГКБ №1.

"Мы не можем установить связь с четырьмя людьми, которые в момент начала пожара могли находиться внутри. Будем надеяться, что их найдут и с ними все будет в порядке, как это было с одной женщиной. С ней не могли связаться, но потом ее нашли в одной из больниц", - отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Обновлено на 13:25. По информации Hromadske, погибла одна несовершеннолетняя потерпевшая.

  • 4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался пожар.

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Теги: одесса, пожар, фото, видео, геннадий труханов, колледж
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