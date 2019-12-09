Пожар в лагере Виктория: экс-директор отпущен под домашний арест

Сегодня Киевский районный суд Одессы изменил меру пресечения бывшему директору детского лагеря Виктория Петросу Саркисяну с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Об этом пишет Думская.
Ходатайство заявила защита руководителя, мотивируя необходимость выпустить подзащитного плохим состоянием его здоровья. Кроме того, все следственные действия по делу уже проведены, поэтому помешать сбору доказательств Саркисян якобы уже не может.
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