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Пожар в лагере Виктория: экс-директор отпущен под домашний арест

Пожар в лагере Виктория: экс-директор отпущен под домашний арест - Фото
150 детей были эвакуированы, но трое погибли (Фото: Думская)
09.12.2019, 18:52

Адвокаты утверждают, что у подзащитного плохо со здоровьем

Сегодня Киевский районный суд Одессы изменил меру пресечения бывшему директору детского лагеря Виктория Петросу Саркисяну с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Об этом пишет Думская.

Ходатайство заявила защита руководителя, мотивируя необходимость выпустить подзащитного плохим состоянием его здоровья. Кроме того, все следственные действия по делу уже проведены, поэтому помешать сбору доказательств Саркисян якобы уже не может.

  • Пожар в детском муниципальном спортивно-оздоровительном лагере Виктория произошел в сентябре 2017 года. В горящем корпусе было 42 ребенка, были госпитализированные, а трое детей погибли. В лагере находились 150 детей, педагоги провели их эвакуацию.
  • В мае 2018 года директору лагеря и его заместителю сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением и служебном подлоге - они якобы присвоили более 120000 грн.

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