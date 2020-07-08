Пожар в Новой Каховке: Суд отпустил подозреваемого домой
08.07.2020, 12:45
Фото: twitter.com/tarpan07
Подозреваемому в поджоге пятиэтажки в Новой Каховке, в результате которого выгорели десятка квартир, избрана мера пресечения
Судья Новокаховского городского суда отпустил под личное обязательство 38-летнего мужчину, которого подозревают в причастности к возгоранию в пятиэтажном жилом доме в Новой Каховке. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Херсонской области.
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Полиция инициировала взятие под стражу подозреваемого. Но следственный судья не поддержал ходатайство. Суд решил обойтись без СИЗО и без ареста для подозреваемого: 38-летний житель Новой Каховки отпущен под личное обязательство.
По соответствующей статье УК мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.
- 5 июля в Новой Каховке загорелся пятиэтажный жилой дом по ул. Букина. Людей эвакуировали. Пострадавших - нет.
- Полиция задержала мужчину, который, по данным правоохранителей, причастен к возгоранию.
- 38-летний житель квартиры на пятом этаже употреблял спиртные напитки, после чего решил покурить на диване и заснул, рассказали в полиции.
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