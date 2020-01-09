Пожар в Одессе. Суд арестовал изъятое имущество колледжа

На месте пожара в Одессе (Фото: ГСЧС в Одесской области)

Киевский райсуд Одессы удовлетворил ходатайство следователя об аресте части имущества сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом говорится в постановлении следственного судьи Виктора Чаплицкого.

Речь идет о части имущества, изъятого в качестве вещественных доказательств во время дополнительного осмотра места происшествия.

Были изъяты вещественные доказательства: навесной замок с поврежденной скобкой, (обнаружен на решетке окна помещения №8), образцы полимерной отделки (вагонки) ... из помещения коридора №1, образцы ламинированного ДСП, размером 2,44х1,84 м, облицовки типа вагонки в количестве 35 штук между первым и вторым этажами у здания №9, облицовки стен типа вагонки в количестве 71 штук по пожарной лестничной клетке.

4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался пожар, в котором погибли 16 человек.

21 декабря премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что согласно заключению правительственной комиссии, основной причиной пожара стало возгорание бытового электрооборудования, которое возникло на третьем этаже колледжа.

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