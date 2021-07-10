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Пока Киев утопает в жаре, Закарпатье страдает от наводнений: подборка фото и видео

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2021, 23:50
Пока Киев утопает в жаре, Закарпатье страдает от наводнений: подборка фото и видео - Фото
Последствия ливней (фото - zk.dsns.gov.ua)

В Киеве столбик термометра уже несколько дней не опускается ниже +30º, на улицах царит сухая и жаркая погода. В это время на Закарпатье из-за обильных ливней начались наводнения. Пользователи сети, а также ГСЧС выложили фото и видео, что сейчас происходит на западе Украины.

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Из-за дождей затопленными оказались дома и дороги, некоторые домохозяйства вообще отрезало от цивилизации.

Читайте также: На Москву обрушился суперливень. Затопило улицы, метро и пропагандистов Останкино: видео

Дарья Мостовая
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фото видео наводнение закарпатье
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