Пока Киев утопает в жаре, Закарпатье страдает от наводнений: подборка фото и видео

В Киеве столбик термометра уже несколько дней не опускается ниже +30º, на улицах царит сухая и жаркая погода. В это время на Закарпатье из-за обильных ливней начались наводнения. Пользователи сети, а также ГСЧС выложили фото и видео, что сейчас происходит на западе Украины.

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Из-за дождей затопленными оказались дома и дороги, некоторые домохозяйства вообще отрезало от цивилизации.

18 июня 2021 года в Крыму выпала трехмесячная норма осадков, рекорд для Украины.

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Дарья Мостовая

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