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На Москву обрушился суперливень. Затопило улицы, метро и пропагандистов Останкино: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2021, 19:47
Видео: Медуза
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Сегодня, 28 июня, в Москве прошел сильный ливень, в результате которого затопило улицы, метро, магазины, а также первый этаж телецентра Останкино.

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На публикуемых в соцсетях видео заснято, как плывут автомобили, падает строительный кран, загорается электропроводка, в трансформаторную будку попадает молния.

По данным муниципальных служб Москвы, в некоторых районах города выпало до 70% от месячной нормы осадков.

  • 18 июня непогода накрыла Ялту и Севастополь: затопило улицы и подземные переходы. В Ялте один человек погиб, один пропал без вести, 18 человек пострадали.
  • Из-за ливня затопило Керчь, людей эвакуировали из домов, улицы превратились в реки.
  • По данным Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского выпала трехмесячная норма осадков.

Читайте также: "Сейчас рыбки заведутся". Ялта утонула в аномальных ливнях вслед за Керчью: подборка видео

Наталия Медведева
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Москва наводнение
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