Сегодня, 28 июня, в Москве прошел сильный ливень, в результате которого затопило улицы, метро, магазины, а также первый этаж телецентра Останкино.

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На публикуемых в соцсетях видео заснято, как плывут автомобили, падает строительный кран, загорается электропроводка, в трансформаторную будку попадает молния.

По данным муниципальных служб Москвы, в некоторых районах города выпало до 70% от месячной нормы осадков.

18 июня непогода накрыла Ялту и Севастополь: затопило улицы и подземные переходы. В Ялте один человек погиб, один пропал без вести, 18 человек пострадали.

Из-за ливня затопило Керчь, людей эвакуировали из домов, улицы превратились в реки.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского выпала трехмесячная норма осадков.

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Наталия Медведева

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