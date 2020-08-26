Полиция проводит обыски в горсовете Николаева

Мэр Николаева Александр Сенкевич связал обыски с выборами, в полиции говорят о деле по злоупотреблению властью

Полиция проводит обыски в городском совете Николаева. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Николаевской области.

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Обыски идут в управлении земельных ресурсов, центре предоставления административных услуг и управлении архитектуры Николаевского горсовета.

Следственные действия проходят в рамках уголовного дела о злоупотреблении властью или служебным положением.

Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал в Facebook, что дело касается продолжения договора аренды земли фирмой Альянс Инвест Николаев, которая строит многоквартирный дом на улице 9-я Слободская.

Сенкевич заявил, что действия полиции связаны с приближающимися местными выборами, и обвинил власть в использовании правоохранительной системы в политических целях.

5 октября 2017 года горсовет Николаева отправил Сенкевича в отставку , перед этим признав его работу на посту мэра неудовлетворительной.

27 июля 2018 года суд восстановил Сенкевича в должности мэра Николаева.

Денис Юдин

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