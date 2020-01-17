Полтава. На ремонтах больниц и школ "отмыли" 30 млн грн - СБУ

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Сотрудники СБУ установили, что в Полтавской области должностные лица нанесли убытки государству на более 30 млн грн при выполнении ремонтно-строительных работ объектов социальной сферв. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В СБУ уточнили, что владельцы коммерческих структур по сговору с должностными лицами обеспечили "освоение" подконтрольными фирмами более 150 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонт и реконструкцию госучреждений.

Работы на объектах, среди которых больницы и школы, осуществлялись по заказу распорядителей бюджетных средств Полтавской ОГА и исполнительного комитета горсовета.

"Фигуранты дела искусственно завышали стоимость выполненных работ и количество использованных строительных материалов, фиктивно покупая их в подконтрольных фирмах-прокладках. Для вывода бюджетных денег в "тень" злоумышленники зарегистрировали ряд подконтрольных коммерческих структур", - отметили в СБУ.

По предварительным данным, фигуранты вывели в теневой оборот и конвертировали в наличные более 22 млн грн бюджетных средств.

Во время досудебного следствия задокументировано, что ведение финансового и бухгалтерского учета предприятий, которые вместе выходили на тендерные закупки, а также фирм-прокладок, осуществлялось по одному юридическому адресу.

Закупка товаров в подконтрольных коммерческих структурах по стоимости, в среднем на 30-40% выше рыночной, привела к нанесению ущерба бюджету почти на сумму 10 млн грн.

Правоохранители изъяли финансовую и платежную документацию, черновую бухгалтерию, печати коммерческих структур, задействованных в противоправных сделках.

Фото: ssu.gov.ua

Начато уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.