Поврежден мост, из отеля оккупантов не выгнали. Гайдай рассказал о битве за Северодонецк

В Северодонецке оккупантов пока не удалось вытеснить из отеля "Мир", мост между городом и Лисичанском поврежден, враг отступает из нескольких районов и несет большие потери. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

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По его словам, армия РФ продолжает находиться на окраинах Северодонецка и пока ВСУ не получилось выбить их из территории отеля "Мир". При этом оккупанты несут огромные потери и дальше продвинуться не могут.

Мост между Северодонецком и Лисичанском поврежден, но проезд между городами сохраняется. При этом Гайдай заверил, что город не отрезан и к нему можно поставлять гуманитарные грузы.

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"Между Северодонецком и Лисичанском грузовики по большому счету не проедут, только легковой транспорт", – сообщил Гайдай.

Трассу "Лисичанск-Бахмут" россияне не перекрыли, но она постоянно обстреливается.

Глава ОВА также отметил, что россияне используют одну и ту же тактику: несколько часов обстрелы, затем пытаются продвигаться, но их сдерживают украинские войска.

В результате постоянных обстрелов оккупантов за сутки повреждены 14 многоэтажек в городе.

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Наталия Фреик

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