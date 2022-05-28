UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Поврежден мост, из отеля оккупантов не выгнали. Гайдай рассказал о битве за Северодонецк

Цей матеріал також доступний українською
28.05.2022, 09:35
Поврежден мост, из отеля оккупантов не выгнали. Гайдай рассказал о битве за Северодонецк - Фото
Отель "Мир" в Северодонецке (фото - Aleks Kotelenets, Google Maps)

В Северодонецке оккупантов пока не удалось вытеснить из отеля "Мир", мост между городом и Лисичанском поврежден, враг отступает из нескольких районов и несет большие потери. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, армия РФ продолжает находиться на окраинах Северодонецка и пока ВСУ не получилось выбить их из  территории отеля "Мир". При этом оккупанты несут огромные потери и дальше продвинуться не могут.

Фото: скриншот карты

Мост между Северодонецком и Лисичанском поврежден, но проезд между городами сохраняется. При этом Гайдай заверил, что город не отрезан и к нему можно поставлять гуманитарные грузы.

Читайте также:Северодонецк. В отель "Мир" ворвались российские диверсанты, но город держится – глава ОГА

"Между Северодонецком и Лисичанском грузовики по большому счету не проедут, только легковой транспорт", – сообщил Гайдай.

Трассу "Лисичанск-Бахмут" россияне не перекрыли, но она постоянно обстреливается. 

Глава ОВА также отметил, что россияне используют одну и ту же тактику: несколько часов обстрелы, затем пытаются продвигаться, но их сдерживают украинские войска. 

В результате постоянных обстрелов оккупантов  за сутки повреждены 14 многоэтажек в городе. 

Читайте также: Россия безуспешно штурмовала под Северодонецком и Бахмутом, ВСУ наступали на юге – Генштаб

Наталия Фреик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война северодонецк армия рф Cергей Гайдай
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 