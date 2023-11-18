Пропагандисты РФ заявили о "предположительном" подрыве УАЗа с несколькими главарями ЛНР

Один из российских пропагандистских Telegram-каналов заявил, что, "предположительно", на временно оккупированной территории Луганской области был подорван автомобиль с несколькими главарями террористической организации ЛНР.

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По данным пропагандистов РФ, в машине были "врио замминистра МВД по ЛНР" Олег Шумилов и "замначальника уголовного розыска МВД ЛНР" Владимир Пахоленко.

Вечером 16 ноября на одном из блокпостов в Кременной якобы загорелся УАЗ "Патриот", за рулем которого был Пахоленко, а с ним в авто – Шумилов.

По данным пропагандистов РФ, оба госпитализированы с осколочными ранениями.

8 ноября пропагандисты РФ сообщали, что во временно оккупированном Луганске был ликвидирован бывший главарь террористов ЛНР Михаил Филипоненко – в его авто сработала взрывчатка.

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