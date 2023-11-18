Пропагандисти РФ кажуть про "імовірний" підрив УАЗу з кількома ватажками ЛНР

Один із російських пропагандистських Telegram-каналів заявив, що, "імовірно", на тимчасово окупованій території Луганської області було підірвано автомобіль із кількома ватажками терористичної організації ЛНР.

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За даними пропагандистів РФ, у машині були "т.в.о. заступник міністра МВС з ЛНР" Олег Шумілов і "заступник начальника карного розшуку МВС ЛНР" Володимир Пахоленко.

Увечері 16 листопада на одному з блокпостів у Кремінній нібито спалахнув УАЗ "Патріот", за кермом якого був Пахоленко, а з ним в авто – Шумілов.

За даними пропагандистів РФ, обох госпіталізовано з осколковими пораненнями.

8 листопада пропагандисти РФ повідомляли, що в тимчасово окупованому Луганську було ліквідовано колишнього ватажка терористів ЛНР Михайла Філіпоненка – в його авто спрацювала вибухівка.

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