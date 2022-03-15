Путин и Шойгу планируют вырубку и продажу украинского леса – данные разведки

Путин и Шойгу планируют вырубку и продажу украинского леса, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Об этом говорится в письме министра обороны России Шойгу "О возможности вырубки на землях обороны", адресованном лично Путину.

Целью документа является получение разрешения на тотальную вырубку украинских "лесов, деревьев, кустарников и зеленых насаждений". Планируются вырубки "любой интенсивности и возраста, независимо от формы собственности и категории земель с правом использования полученной древесины".

При этом, отмечено в письме, неиспользованная для нужд ВС РФ древесина будет продана, а полученные средства пойдут на обеспечение армии-оккупанта. Таким образом, на сегодняшний день без исключения все леса, оказавшиеся на временно оккупированных территориях, находятся в зоне наивысшего риска.

Дмитрий Смирнов

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