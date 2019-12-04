Пятерых подозреваемых в участии в запорожской банде арестовали

Задержаны пять участников, один из организаторов сбежал в РФ (Фото: Нацполиция)

В понедельник, 2 декабря, суд избрал меры пресечения для участников банды, которых накануне полицейские задержали по подозрению в совершении серии преступлений в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

По данным полиции, банда в составе более 20 человек занималась разбоем, грабежами, квартирными кражами и кражами автомобилей, киднеппингом.

Пресс-служба сообщает, что при рассмотрении ходатайств об избрании меры пресечения представители защиты и поддержки одного из организаторов банды пытались затянуть процесс для того, чтобы освободить подозреваемых через 72 часа после задержания. Заседание длилось почти восемь часов и сопровождалось давлением на суд, журналистов и сотрудников полиции.

Организатор и четыре участника банды отправлены под арест сроком на 60 суток без права внесения залога. Они подозреваются по 10 статьям Уголовного кодекса.

30 марта в Запорожье задержали членов организованной преступной группы, которые, как считают праовоохранители, причастны к более чем 20 тяжким и особо тяжким преступлениям.

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