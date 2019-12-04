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Пятерых подозреваемых в участии в запорожской банде арестовали

Пятерых подозреваемых в участии в запорожской банде арестовали - Фото
Задержаны пять участников, один из организаторов сбежал в РФ (Фото: Нацполиция)
04.12.2019, 14:17

Полиция считает, что банда в составе 20 человек похищала людей, занималась разбоем и кражами

В понедельник, 2 декабря, суд избрал меры пресечения для участников банды, которых накануне полицейские задержали по подозрению в совершении серии преступлений в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

По данным полиции, банда в составе более 20 человек занималась разбоем, грабежами, квартирными кражами и кражами автомобилей, киднеппингом. 

Пресс-служба сообщает, что при рассмотрении ходатайств об избрании меры пресечения представители защиты и поддержки одного из организаторов банды пытались затянуть процесс для того, чтобы освободить подозреваемых через 72 часа после задержания. Заседание длилось почти восемь часов и сопровождалось давлением на суд, журналистов и сотрудников полиции.

Организатор и четыре участника банды отправлены под арест сроком на 60 суток без права внесения залога. Они подозреваются по 10 статьям Уголовного кодекса.

  • 30 марта в Запорожье задержали членов организованной преступной группы, которые, как считают праовоохранители, причастны к более чем 20 тяжким и особо тяжким преступлениям. 

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