Спецназ задержал ОПГ: угоняли авто и похищали людей - видео, фото

Сотрудники полиции в Херсонской области задержали группу неизвестных, которых подозревают в вымогательстве, угоне авто и похищении людей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По информации следствия, задержанные якобы запугивали граждан и вымогали несуществующие долги под угрозой физической расправы.

В частности, правоохранители зафиксировали факт вымогательства у местного жителя $2000 по надуманному поводу. Они якобы угрожали ему убийством и расправой над его семьей в случае невыполнения долговых обязательств. По информации следствия, ему были нанесены телесные повреждения, а также для гарантирования выплаты денег злоумышленники якобы выкрали авто потерпевшего.

Спецназ задержал возможных злоумышленников после того, как они получили всю сумму неправомерной выгоды.

Вчера сообщалось о том, что в Днепре полицейские задержали группу, которая якобы занималась разбоем.

Ранее сообщалось , что в Виннице полицейский ударил мужчину в лицо, а тот упал и умер. Правоохранителю грозит до 10 лет тюрьмы.

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