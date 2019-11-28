Спецназ задержал ОПГ: угоняли авто и похищали людей - видео, фото

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Следователи квалифицируют действия задержанных по трем статьям уголовного кодекса

Сотрудники полиции в Херсонской области задержали группу неизвестных, которых подозревают в вымогательстве, угоне авто и похищении людей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. 

По информации следствия, задержанные якобы запугивали граждан и вымогали несуществующие долги под угрозой физической расправы. 

В частности, правоохранители зафиксировали факт вымогательства у местного жителя $2000 по надуманному поводу. Они якобы угрожали ему убийством и расправой над его семьей в случае невыполнения долговых обязательств. По информации следствия, ему были нанесены телесные повреждения, а также для гарантирования выплаты денег злоумышленники якобы выкрали авто потерпевшего. 

Спецназ задержал возможных злоумышленников после того, как они получили всю сумму неправомерной выгоды.

  • Вчера сообщалось о том, что в Днепре полицейские задержали группу, которая якобы занималась разбоем. 
  • Ранее сообщалось, что в Виннице полицейский ударил мужчину в лицо, а тот упал и умер. Правоохранителю грозит до 10 лет тюрьмы. 

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Теги: Нацполиция, Херсон, опг, спецназ
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