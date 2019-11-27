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В Днепре спецназ "взял" ОПГ: занимались разбоем - фото

В Днепре спецназ "взял" ОПГ: занимались разбоем - фото - Фото
Фото 3 - пресс-служба НПУ
27.11.2019, 11:15

Задержанным угрожает от семи до 10 лет тюрьмы

В Днепре сотрудники Нацполиции задержали пять человек по якобы подозрению в совершении ряда разбойных нападений. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. 

По информации пресс-службы, 23 сентября в полицию обратились двое потерпевших, которые рассказали, что на них было совершено разбойное нападение. Под угрозами они отдали правонарушителям более 100 000 гривень. 

В ходе расследования полиция установила возможных причастных к нападению и совместно с бойцами спецназа задержала их. 24 ноября полиция провела обыски по месту их проживания, в результате которых было изъято четыре пистолета, ружье и патроны. Также полицейские изъяли наручные часы, золотые украшения, мобильные телефоны, долговые расписки.

  • Ранее сообщалось, что в Виннице полицейский ударил мужчину в лицо, а тот упал и умер. Правоохранителю грозит до 10 лет тюрьмы. 

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Нацполиция днепр опг
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