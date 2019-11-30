В Запорожье с БТРами задерживали членов ОПГ: видео штурма

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Задержаны наиболее активные члены ОПГ: их подозревают по 10 статьям

В Запорожье задержали членов организованной преступной группы, которые, считают праовоохранители, причастны к более чем 20 тяжким и особо тяжким преступлениям. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

По данным правоохранителей, созданная отцом и двумя сыновьями банда насчитывала больше 20 членов. Они якобы занимались разбойными нападениями, похищениями людей, грабежом.

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Сейчас задержаны пять наиболее активных участников группировки. Опасаясь сопротивления, правоохранители привлекли к задержанию спецподразделение КОРД, батальон полиции особого назначения, отдел быстрого реагирования Департамента внутренней безопасности, а также взрывотехническую службу.

Всего сегодня провели 46 обысков по адресам, которые связаны с членами банды. Было изъято оружие, боеприпасы, транспортные средства, деньги и наркотики.

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Пятерым задержанным объявлено о подозрении по 10 статьям. Остальных членов группы продолжают разыскивать.

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Фото: отдел коммуникации полиции Запорожской области

 

 

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Теги: опг, банда, мафия, Запорожье, штурм, бтр
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