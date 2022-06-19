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Ракетная атака России. Под Днепром при тушении пожара взорвался резервуар, погиб спасатель

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2022, 10:43
Ракетная атака России. Под Днепром при тушении пожара взорвался резервуар, погиб спасатель - Фото
Пожар под Днепром, Новомосковский район (фото - Валентин Резниченко, Telegram)

При тушении пожара на нефтебазе в Новомосковском районе, которая горит в результате ракетной атаки России, взорвался резервуар – погиб спасатель. Об этом сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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Он отметил, что спасатели более 14 часов борются с пожаром, который произошел после ракетной атаки России. Сегодня утром там взорвался резервуар с топливом – один спасатель погиб, двое госпитализированы.

По словам Резниченко, в результате этой атаки РФ всего пострадали 13 человек, один погиб.

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Марк Сировой
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