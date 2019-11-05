Разведение в Петровском. ОБСЕ сообщила о ситуации

Фото: flickr СММ ОБСЕ

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 2-3 ноября взрывы во временно оккупированном Петровском, что в 41 километре от Донецка. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"2 ноября, находясь примерно в двух километрах к северу от Петровского, команда миссии слышала три взрыва неопределенного происхождения ориентировочно в 4–6 км к юго-востоку", - отметили в пресс-службе.

По данным ОБСЕ, 3 ноября, находясь в том же месте, наблюдатели слышали один взрыв ориентировочно в 3–4 км к северо-западу.

"Все нарушения режима прекращения огня, по оценке, произошли вне участка разведения, но в пределах пяти километров от него", - уточнили в пресс-службе.

1 ноября министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что дата разведения войск в Петровском будет пересмотрена из-за обстрелов со стороны боевиков 30 октября.

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