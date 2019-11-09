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Разведение войск в Петровском: появились детали - фото

Разведение войск в Петровском: появились детали - фото - Фото
Фото: facebook.com/pressjfo.news
09.11.2019, 14:58

Разведение личного состава и вооружения ВСУ будет проходить в течение трех дней

В штабе операции объединенных сил сообщили подробности разведения сил и средств в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области.

С участка разведения №3 отводу подлежат 42 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, три боевых бронированных машин и 48 единиц стрелкового оружия.

"Силы ООС отходят на один километр и занимают новые, заранее оборудованные позиции. Процесс отвода верифицируется представителями СММ ОБСЕ и нашими военнослужащими из СЦКК", - отметили в штабе ООС.

Разведение личного состава и вооружения будет проходить в течение трех дней.

Затем осуществляется поиск и уничтожение минно-взрывных заграждений, демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения в пределах определенного участка.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

На 29 сутки украинская сторона информирует о том, что все мероприятия проведены и уже на следующий день, наблюдатели ОБСЕ проводят верификацию выполненных мероприятий.

Процесс разведения проходит зеркально с обеих сторон.

  • Сегодня в районе Богдановки и Петровское Донецкой области началось разведение войск.

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