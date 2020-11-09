Результаты выборов в Одесский облсовет не объявили: винят в этом компьютерный вирус
Компьютерный вирус якобы уничтожил протокол голосования в Одесский облсовет, подсчитать результаты выборов было невозможно, заявили в ТИК
В Одесской областной территориальной избирательной комиссии не объявили в запланированный срок результаты выборов в местный облсовет. В ТИК винят компьютерный вирус, передает Суспільне.
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Отмечается, что огласить результаты планировалось вчера в 19:00. Однако за 15 минут до назначенного времени в ТИК сообщили, что в компьютер якобы попал вирус, который уничтожил протокол.
По слова представителей ТИК, из-за вируса компьютер выдает ошибку – и невозможно подсчитать окончательные результаты выборов. Они намерены переделать протокол на другом компьютере и должны сегодня утром собраться на внеочередное заседание.
- 25 октября 2020 года состоялись местные выборы, явка составила менее 37%. В Одесский облсовет избирался, в частности министр здравоохранения Максим Степанов.
- LIGA.net собрала в одном материале все результаты, которые известны к данному моменту.
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