РФ обустроила фильтрационный лагерь для украинцев на границе с Эстонией – мэрия Мариуполя
Оккупанты обустроили фильтрационный лагерь в районе пунктов перехода госграницы России с Эстонией. Туда отправляют украинцев, которые получили статус беженца, сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
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"Теперь россияне при установлении украинцев, пытающихся пересечь границу и в отношении которых имеют данные, что они получили статус убежища от войны, их доставляют в такой фильтрационный лагерь", – пишет Андрющенко.
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Как отмечают сами мариупольцы, которые побывали в этом лагере, другие фильтрационные лагеря выглядят "детской забавой".
Мэрия города советует мариупольцам, пытающимся сбежать из России, искать другие пути побега, в частности через Беларусь и Грузию.
По информации советника мэра, за минувшие сутки, в фильтрационный лагерь в Безымянном были доставлены 253 человека, среди которых 33 ребенка.
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