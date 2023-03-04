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РФ потратила дорогую ракету, чтобы атаковать из Крыма маленькое село под Запорожьем: видео

Цей матеріал також доступний українською
04.03.2023, 15:13
РФ потратила дорогую ракету, чтобы атаковать из Крыма маленькое село под Запорожьем: видео - Фото
Иллюстративное фото - ЕРА

Российские оккупанты атаковали населенный пункт Марьевка Запорожской области с территории временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной военной администрации.

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"Российские ракеты из украинского Крыма попали в одну из общин Запорожского района. Дорогой снаряд попал в центр маленького села", – говорится в сообщении.

Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал видео последствий обстрела. Он отметил, что попадание было в селе Марьевка. Повреждены дома, обошлось без жертв.

Смотрите также: "Террор каждый день". Зеленский опубликовал последствия удара России по центру Запорожья

Оксана Житнюк
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