Россия дважды ударила по Чугуеву под Харьковом. Погибла оператор котельной
Вечером 17 января оккупанты нанесли два удара по Чугуеву Харьковской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
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Предварительно, по его данным, есть повреждение учебного заведения.
Позже он сообщил, что в результате вражеского удара погибла гражданская женщина, которая была оператором котельной.
Также медики оказали помощь на месте еще одному пострадавшему.
В 22:34 Воздушные силы предупредили Харьковскую область об угрозе применения баллистического вооружения. С 23:24 – отбой.
- Вечером 16 января Россия ударила двумя ракетами С-300 по центру Харькова. Пострадали 17 гражданских – 16 женщин от 38 до 90 лет и 31-летний мужчина. Повреждены фасады около 20 многоквартирных жилых домов и помещение частного медучреждения: смотрите фото.