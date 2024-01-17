Россия дважды ударила по Чугуеву под Харьковом. Погибла оператор котельной

Олег Синегубов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Вечером 17 января оккупанты нанесли два удара по Чугуеву Харьковской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

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Предварительно, по его данным, есть повреждение учебного заведения.

Позже он сообщил, что в результате вражеского удара погибла гражданская женщина, которая была оператором котельной.

Также медики оказали помощь на месте еще одному пострадавшему.

В 22:34 Воздушные силы предупредили Харьковскую область об угрозе применения баллистического вооружения. С 23:24 – отбой.