Россия дважды ударила по Чугуеву под Харьковом. Погибла оператор котельной
Олег Синегубов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Вечером 17 января оккупанты нанесли два удара по Чугуеву Харьковской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Предварительно, по его данным, есть повреждение учебного заведения.

Позже он сообщил, что в результате вражеского удара погибла гражданская женщина, которая была оператором котельной.

Также медики оказали помощь на месте еще одному пострадавшему.

В 22:34 Воздушные силы предупредили Харьковскую область об угрозе применения баллистического вооружения. С 23:24 – отбой.

  • Вечером 16 января Россия ударила двумя ракетами С-300 по центру Харькова. Пострадали 17 гражданских – 16 женщин от 38 до 90 лет и 31-летний мужчина. Повреждены фасады около 20 многоквартирных жилых домов и помещение частного медучреждения: смотрите фото.
обстрелракетный ударХарьковхарьковская областьчугуев