Росія двічі вгатила по Чугуєву під Харковом. Загинула операторка котельні

Олег Синєгубов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Ввечері 17 січня окупанти завдали двох ударів по Чугуєву Харківської області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Попередньо, за його даними, є пошкодження закладу освіти.

Згодом він повідомив, що унаслідок ворожого удару загинула цивільна жінка, яка була операторкою котельні.

Також медики надали допомогу на місці ще одному постраждалому.

О 22:34 Повітряні сили попередили Харківську область про загрозу застосування балістичного озброєння. З 23:24 – відбій.