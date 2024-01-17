Росія двічі вгатила по Чугуєву під Харковом. Загинула операторка котельні
Ввечері 17 січня окупанти завдали двох ударів по Чугуєву Харківської області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
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Попередньо, за його даними, є пошкодження закладу освіти.
Згодом він повідомив, що унаслідок ворожого удару загинула цивільна жінка, яка була операторкою котельні.
Також медики надали допомогу на місці ще одному постраждалому.
О 22:34 Повітряні сили попередили Харківську область про загрозу застосування балістичного озброєння. З 23:24 – відбій.
- Ввечері 16 січня Росія вдарила двома ракетами С-300 по центру Харкова. Постраждали 17 цивільних – 16 жінок від 38 до 90 років та 31-річний чоловік. Пошкоджено фасади близько 20 багатоквартирних житлових будинків і приміщення приватної медустанови: дивіться фото.